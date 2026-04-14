El cortometraje se proyecta este martes en el Festival de Cine de Miami.

Lugar: Koubek Center, 2705 SW 3rd Street, Miami, FL 33135 Fecha de inicio: 14-04-2026, 8:00 p.m. Fecha de fin: 14-04-2026, 9:00 p.m.

Miami/Este martes el Festival de Cine de Miami acoge la proyección del cortometraje Noche y niebla, del cineasta y periodista cubano Boris González Arenas.

Sinopsis: Luanda y Vladimir deben llevar el cadáver de su padre fuera de la casa. Es un empeño mayor, dado que todo lo que conocen se encuentra dentro de esas cuatro paredes. Todo es todo, desde los objetos más cotidianos, hasta la memoria y la esperanza.