‘Noches de Reparto’ en House of Horror Haunted Carnival

La cita forma parte de una temporada especial de House of Horror, que este año se trasladó a Tropical Park y permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre.

Miami/El reparto cubano se apodera durante tres jueves de octubre del escenario de House of Horror Haunted Carnival, que celebra su temporada número 25 con una programación especial dedicada a un género nacido en los barrios de La Habana y convertido en los últimos años en uno de los sonidos más populares entre los jóvenes cubanos dentro y fuera de la Isla. La serie Noches de Reparto comenzó el 1 de octubre y continúa los días 8, 15 y 22 con la participación anunciada de Gente de Zona, Dany Ome, Kevincito El 13 y L Kimii.

La iniciativa se realiza en colaboración con Baila con Micho, academia dirigida por el bailarín y coreógrafo cubano Micho Valdés. El programa combina actuaciones musicales y presentaciones de los bailarines de la academia con fan fests, encuentros con los artistas y sesiones de DJ durante toda la noche. Valdés ha trabajado con figuras como Shakira, J Balvin, Marc Anthony y Gente de Zona.

La cita forma parte de una temporada especial de House of Horror, que este año se trasladó a Tropical Park y permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre. La entrada a Noches de Reparto permite además acceder a las cinco casas embrujadas de la edición 2026 y a las atracciones del carnaval. Entre las novedades se encuentran Howie’s Blind Terror: The Dark Coaster, una montaña rusa a oscuras; Hide and Seek: The Warden’s Game; Camp Dead-End Trails; The Abduction e Isla de las Muñecas.

Para las familias se ha incorporado también House of Little Horrors, una zona de 50.000 pies cuadrados concebida para niños, con atracciones de menor intensidad, laberinto y espacios para fotografías.

La programación de Noches de Reparto está incluida en el boleto general y las actuaciones comienzan a las 8:00 pm. House of Horror abre los jueves desde las 6:00 pm hasta las 11:00 pm.