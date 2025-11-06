La Habana/En la sala teatro del Museo Nacional de Bellas Artes se presenta este fin de semana El nombre de Juana, un homenaje teatral vibrante e íntimo a la emblemática diva cubana Juana Bacallao (1925-2024). Bajo el texto y la dirección de Osvaldo Doimeadiós, la obra cuenta con la actuación protagónica de la actriz Monse Duany.

Inspirada en el libro Juana la Cubana. Juana Bacallao: Entrevistas y testimonios (2025) del escritor y productor Lázaro Caballero Aranzola, la propuesta se distancia deliberadamente de la biografía tradicional para explorar al ser humano entre las lentejuelas y las risas.

El espectáculo despliega un monólogo que recorre los humildes inicios de Neris Amelia Martínez Salazar (su verdadero nombre), su ascenso al estrellato, y la fuerza liberadora de su arte como mujer negra y pobre que desafió barreras sociales y raciales para convertirse en un ícono del espectáculo cubano. Las imágenes, la música, el humor y el teatro visual se entrelazan en una puesta que exalta la audacia creativa de Juana Bacallao.

Esta doble función de El nombre de Juana es una cita imperdible para el público cubano, un momento para redescubrir a una artista que no solo cantó y bailó, sino que impuso una presencia irreverente, divertida y profundamente comprometida con su tiempo. La obra subraya que la memoria del espectáculo también es resistencia, celebración y revelación cultural.