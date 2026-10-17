Nueve artistas cubanos exploran la experiencia migratoria en la exposición ‘Mi camino’ en Washington

Washington/La exposición colectiva Mi camino: A Cuban Migration Story (Mi camino: una historia de migración cubana) reúne en Washington las obras de nueve artistas vinculados a Cuba para reflexionar sobre la emigración, el desarraigo y la incertidumbre de quienes imaginan su futuro fuera de la Isla. La muestra, presentada en NCO Gallery y comisariada por Natalie O’Connor, aborda el desplazamiento no solo como un viaje físico, sino también como un proceso emocional que puede comenzar mucho antes de abandonar el país.

Participan Adonis Flores Betancourt, Gabriel Delgado Catena, Guibert Rosales, Guillermo Portieles, Javier Barreiro, Leo de La O, René Peña, Su_ayma Parra y Yari Rassi. Sus propuestas se articulan alrededor de una experiencia que ha marcado profundamente a la sociedad cubana contemporánea: la tensión entre el arraigo al lugar de origen y la necesidad de buscar otras condiciones de vida.

El planteamiento curatorial parte de una idea central: la migración comienza en la mente. Antes de hacer las maletas, solicitar una visa o comprar un pasaje, muchas personas ya han emprendido una separación interior respecto al lugar donde viven. Sus proyectos, expectativas y decisiones cotidianas empiezan a orientarse hacia un futuro que imaginan en otra parte.

O’Connor señala que varios de los participantes todavía residen en Cuba, pero viven condicionados por las dificultades materiales y la incertidumbre cotidiana

O’Connor señala que varios de los participantes todavía residen en Cuba, pero viven condicionados por las dificultades materiales y la incertidumbre cotidiana. Esa situación los mantiene, según el texto de presentación, en un estado permanente de alerta, entre la necesidad de resistir y el impulso de escapar. La exposición propone entender ese conflicto sin reducirlo a una elección entre quedarse o marcharse.

Entre los participantes destaca el fotógrafo René Peña, cuya trayectoria se ha caracterizado por la exploración del cuerpo, la identidad y las tensiones sociales mediante imágenes de fuerte contraste visual. Su presencia aporta a la muestra la experiencia de un creador con una amplia carrera dentro de la fotografía contemporánea cubana.

La exposición coincide con un período en el que la emigración constituye uno de los fenómenos más determinantes de la vida nacional, con consecuencias visibles en las familias, las relaciones afectivas y la producción cultural. Desde distintas generaciones y experiencias personales, los artistas convocados se aproximan a las dimensiones íntimas de un proceso que suele representarse mediante estadísticas, fronteras y rutas migratorias.

Aunque la muestra podrá visitarse desde el 17 de octubre, la recepción inaugural se celebrará el sábado 24 de octubre, de 6:00 pm a 10:00 pm. El encuentro permitirá al público acercarse al proyecto curatorial y a las obras seleccionadas. Los organizadores anuncian un pequeño servicio de refrigerios durante la velada.