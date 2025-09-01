'Nuevos Horizontes', con Laritza Diversent, de Cubalex

Madrid/Lugar: Librería Arenales

Fecha de inicio: 2-09-2025/ 7:00 pm

Fecha de fin: 2-09-2025/ 9:00 pm

Cubalex invita al conversatorio Nuevos Horizontes, con Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex, moderado por la periodista y escritora cubana Maria Matienzo. "Conversaremos sobre cómo fortalecer las relaciones entre la sociedad civil y la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos en Cuba. También analizaremos el impacto del nuevo Anteproyecto de Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra y del Código de la Niñez, que afectan tanto a sectores específicos como a toda la ciudadanía. Estos anteproyectos, lejos de garantizar derechos, refuerzan el control ideológico, político y social del régimen cubano", adelanta la organización al promocionar el evento.

Dirección: C. de Vallehermoso 110, Chamberí, Madrid, España