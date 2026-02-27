Madrid/The Romanach Concept Gallery presenta Objeto, proceso y psique, una exposición del pintor cubano Carlos Quintana, uno de los exponentes más singulares del arte contemporáneo cubano. La muestra podrá visitarse desde el 26 de febrero hasta el 15 de abril de 2026 en el corazón del centro de Madrid, de martes a viernes en el horario de 4:00 a 8:00 p.m, mientras que los sábados de 12:00 m a 3:00 p.m. En las mañanas se necesita hacer una cita previa.

Autodidacta por formación, Quintana ha desarrollado un lenguaje pictórico espontáneo y transgresor, caracterizado por una técnica no convencional y una intensa expresividad. Sus obras se distinguen por trabajar con superficies de gran formato, que el artista aborda con las manos, chorrea o incluso salpica con cerveza, estableciendo un diálogo físico y visceral con la materia. Su manejo del color, las transparencias y las veladuras construyen una narrativa donde el gesto figurativo emerge de la aparente abstracción, dando lugar a cabezas sobre bandejas, rostros metamorfoseados y figuras que remiten tanto a lo esencialmente humano como a lo místico y a las religiones afrocubanas.

La trayectoria internacional de Quintana es amplia: desde 1984 ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ferias como Art Basel (Suiza), la Feria de Arte Latinoamericano de Miami, Art Chicago ’96 y ARCO en Madrid, así como Salones de la Ciudad y del Arte Cubano y la Bienal de La Habana. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en países como Cuba, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Japón, México, República Dominicana, Suiza, Panamá y Venezuela.

Objeto, proceso y psique ofrece una oportunidad para adentrarse en el universo creativo de un autor que, a través del caos gestual, construye imágenes densas y simbólicas, donde lo real y lo imaginario convergen en una tensión estética única.