'Ofrenda', de Ernesto Villanueva, se inaugura en la Catedral de La Habana

Villanueva ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación con el color, la abstracción y las posibilidades expresivas de la pintura.

La Habana/El artista cubano Ernesto Villanueva presenta Ofrenda, una exposición de lienzos que se incorpora a las celebraciones por el 507 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. La inauguración estará acompañada por un concierto del pianista Ernesto Oliva, en una jornada que reunirá pintura y música en uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio habanero.

Villanueva ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación con el color, la abstracción y las posibilidades expresivas de la pintura. Entre sus proyectos recientes figura Último jardín, el mismo verano, presentada en noviembre de 2024 en el Centro Cultural Padre Félix Varela, como parte del programa colateral de la XV Bienal de La Habana. Aquella muestra reunió 12 obras, entre ellas un mural de 20 metros, una escultura lumínica realizada en colaboración con Douglas Lucas y un audiovisual del cineasta Arturo Sotto.

La curadora Niurka Fanego destacó entonces la diversidad de soportes, dimensiones e intensidades cromáticas de su trabajo, en el que las flores adquirían diferentes significados. Esa exploración de la naturaleza y las posibilidades de la abstracción constituye uno de los rasgos reconocibles de su producción artística.

La presentación de Ofrenda tendrá como escenario la Catedral de La Habana, una joya del barroco cubano que se prepara para celebrar su 250 aniversario en 2027. El templo también ha acogido recientemente intervenciones de arte contemporáneo, como Madonna Luminosa, de Aluan Argüelles, instalada temporalmente en el óculo de su fachada mientras se restaura el vitral original.

La entrada es libre.