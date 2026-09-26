‘Ofrendas’, una exposición de Ramón Moya

La Habana/El artista guantanamero Ramón Moya Hernández presenta Ofrendas, una exposición que tendrá como escenario el estudio del creador Yornel J. Martínez, ubicado en el histórico Palacio de las Ursulinas, en La Habana Vieja. La inauguración se desarrollará durante buena parte de la jornada del viernes 2 de octubre, entre las 11:00 am y las 7:00 pm.

Moya es una figura singular dentro de las artes visuales cubanas. De formación esencialmente autodidacta y procedente del entorno rural guantanamero, ha desarrollado durante décadas esculturas, ensamblajes, pinturas, performances y piezas elaboradas con objetos encontrados y materiales recuperados. En su obra aparecen reiteradamente la naturaleza, las creencias populares, la espiritualidad y los comentarios sobre la sociedad y la historia. En una extensa entrevista concedida al proyecto Memoria de las Naciones, el artista explicaba que comenzó creando objetos sin formación académica y definía su impulso creativo como una “necesidad espiritual”.

Esa relación entre creación y espiritualidad resulta especialmente sugerente ante el título de la nueva exposición, Ofrendas. Moya ha trabajado anteriormente con referencias religiosas y populares: entre sus piezas documentadas figura A San Lázaro se le murieron los perros, una talla en madera de 1987. Su propia presencia pública ha formado parte también de su lenguaje artístico; en Guantánamo ha participado en celebraciones populares mediante performances y caracterizaciones, entre ellas la de San Joaquín durante las festividades tradicionales de la ciudad.

La obra de Moya ha alcanzado asimismo una importante proyección dentro del art brut. Piezas suyas integran la colección reunida por el francés Bruno Decharme y vinculada posteriormente al Centre Pompidou de París. Entre ellas se encuentran ensamblajes realizados con yute, sogas, huesos, retazos textiles, plástico y otros materiales recuperados, una práctica muy característica de su producción.

Ofrendas permitirá así acercarse en La Habana a un creador desarrollado lejos de los principales circuitos artísticos de la capital.