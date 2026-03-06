Madrid/El escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo presenta su nuevo libro de crónicas Olvidos y obituarios, un volumen que reúne textos marcados por su estilo provocador y experimental. Su prosa —áspera, explosiva y llena de juegos de palabras, parodias, contrabandos textuales, humor desopilante y argot cubano— es lo que el propio autor llama “mi vocubalario”, en palabras del crítico Carlos Espinosa.

Para el ensayista Miguel Correa, estas crónicas encarnan “el discurso de los que hasta ahora no tenían voz, el de las almas muertas”, una queja entre pueril y estoica nacida en los mundos cerrados de la insularidad. Y, como señala Gustavo Pérez Firmat, más allá de las piruetas lingüísticas y las alusiones culturales, en sus páginas también se percibe una tristeza que roza la desesperación.

Pardo Lazo (La Habana, 1971) es escritor, fotógrafo y editor de la revista digital Hypermedia Magazine. En Cuba publicó los libros de narrativa Collage Karaoke (2001), Empezar de cero (2001), Ipatrías (2005) y Mi nombre es William Saroyan (2006). Su volumen de relatos Boring Home fue censurado por la editorial estatal Letras Cubanas y terminó publicándose en Venezuela en 2014.