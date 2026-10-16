Omar Estrada presenta en La Habana ‘Cuatro colores bastan para pintar un mapa’

Estrada es un creador cuya trayectoria se ha caracterizado por la experimentación con diversos lenguajes artísticos.

La Habana/El artista visual cubano Omar Estrada presenta Cuatro colores bastan para pintar un mapa, una exposición que toma como punto de partida una conocida idea de las matemáticas: cualquier mapa plano puede colorearse utilizando únicamente cuatro colores, de manera que dos regiones vecinas no compartan el mismo tono.

Estrada es un creador cuya trayectoria se ha caracterizado por la experimentación con diversos lenguajes artísticos. Formado en pintura y dibujo en la Escuela Nacional de Arte y posteriormente en grabado en el Instituto Superior de Arte de La Habana, comenzó trabajando fundamentalmente con la pintura, antes de ampliar sus investigaciones hacia la instalación, los objetos tridimensionales y los nuevos medios.

En una entrevista publicada por OnCuba, el artista recordó que su última exposición pictórica en Cuba, Paisaje culpable, tuvo lugar precisamente en la Galería Acacia, en 1998. Posteriormente desarrolló proyectos de carácter interactivo, entre ellos Crónica del grito, presentado en 2000 junto con su hermano Carlos Estrada, en los que exploró las tensiones del contexto cubano de los años noventa.