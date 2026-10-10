Omar Quesada presenta en México su exposición ‘El mundo al revés’

La pintura se presenta así como un espacio para cuestionar las fronteras, tanto físicas como simbólicas, que condicionan la existencia.

Guanajuato/El pintor cubano Omar Quesada Ortega presenta en la Galería Renart, del Centro Regional de Expresión Artística (CREA), en la ciudad mexicana de Irapuato, la exposición El mundo al revés, inaugurada el jueves 8 de octubre. La muestra reúne obras de una serie pictórica en la que el artista explora, mediante la pintura, las contradicciones de la realidad, los límites de la experiencia humana y las posibilidades de imaginar otros horizontes.

Entre las piezas expuestas figura Desafiando el horizonte (2026), un acrílico sobre lienzo perteneciente a la serie que da título a la exhibición. Según explicó el propio creador en sus redes sociales, esta obra aborda la búsqueda de nuevos límites y el deseo de superar aquello que parece imposible. La pintura se presenta así como un espacio para cuestionar las fronteras, tanto físicas como simbólicas, que condicionan la existencia.

El título El mundo al revés remite a una tradición artística que utiliza la inversión de la realidad para poner en cuestión las convenciones y explorar situaciones aparentemente contradictorias. Desde esa perspectiva, la propuesta de Quesada invita a contemplar el mundo desde otros ángulos y a reflexionar sobre las aspiraciones, los obstáculos y la capacidad humana para transformar su entorno.

La exposición tiene como sede la Galería Renart, un espacio dedicado a las artes visuales que forma parte del Centro Regional de Expresión Artística, institución fundada en abril de 2016. El centro desarrolla una programación que incluye exposiciones, conciertos, actividades literarias, conferencias y talleres de formación artística. Sus instalaciones cuentan con galería, multiforo, sala de conciertos, librería y espacios docentes.