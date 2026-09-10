‘Open Studio’ de Rigoberto Mena

El público podrá acercarse a su proceso creativo y conocer una selección de pinturas, obras sobre papel y cerámicas, según anuncia la convocatoria.

Raleigh/El artista cubano Rigoberto Mena abre las puertas de su estudio en Raleigh, Carolina del Norte, para una jornada de Open Studio en la que el público podrá acercarse a su proceso creativo y conocer una selección de pinturas, obras sobre papel y cerámicas, según anuncia la convocatoria.

Nacido en Artemisa en 1961 y establecido actualmente en Raleigh, Mena es una figura de larga trayectoria dentro de la abstracción cubana. Se graduó en 1987 en Diseño Informacional en el Instituto Politécnico de Diseño Industrial de La Habana y también estudió en la Academia de San Alejandro. Su obra se caracteriza por una abstracción gestual en la que confluyen las texturas de la ciudad, la arquitectura, la memoria y las emociones.

El creador ha explicado que su traslado a Carolina del Norte también ha influido en su trabajo. En Raleigh, donde encuentra la tranquilidad necesaria para concentrarse, ha reconstruido simbólicamente el universo que dejó atrás: libros, música, recuerdos y experiencias que le permiten, según sus propias palabras, llevar consigo “un pedazo de La Habana”.

La obra de Mena forma parte de importantes colecciones, entre ellas las del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, el Museum of Latin American Art (MOLAA), el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. En 2011 presentó en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana la exposición personal Hablando en lenguas.

Su presencia en la escena artística de Carolina del Norte se ha hecho más visible en los últimos años. En 2025, el Contemporary Art Museum de Raleigh (CAM) presentó Skin of the City, una muestra en la que sus abstracciones exploraban la ciudad cubana como territorio de memoria, movimiento, tensiones políticas y resistencia cotidiana.

El Open Studio del 12 de septiembre permitirá ahora un encuentro más cercano con el artista y con las distintas vertientes de su producción reciente, desde la pintura y el trabajo sobre papel hasta la cerámica.