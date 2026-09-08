Orishas regresa a Miami con sus clásicos del hip hop cubano

Nacido a finales de los años 90 a partir de la experiencia de varios músicos cubanos radicados en Francia, Orishas consiguió proyección internacional con ‘A lo cubano’.

Miami/Orishas, una de las agrupaciones fundamentales del hip hop cubano y latinoamericano, regresa a Miami para un concierto en el James L. Knight Center. La presentación reunirá a Yotuel Romero y Roldán González en un recorrido por más de dos décadas de canciones en las que el rap se mezcla con el son, la rumba y otros sonidos de raíz afrocubana. El recinto anuncia un espectáculo centrado en los clásicos que marcaron la trayectoria de la banda.

Nacido a finales de los años 90 a partir de la experiencia de varios músicos cubanos radicados en Francia, Orishas consiguió proyección internacional con A lo cubano (2000), un disco que rompió fronteras al combinar bases de hip hop con sonoridades tradicionales de la Isla. De aquella etapa proceden temas como Represent, 537 C.U.B.A., Atrevido, Barrio y Mística. Después llegarían álbumes como Emigrante (2002), El Kilo (2005), Cosita Buena (2008) y, tras varios años de separación y posterior reencuentro, Gourmet (2018).

La formación original estuvo integrada por Yotuel, Roldán, Hiram Riverí Medina, conocido como Ruzzo, y Liván Núñez Alemán, Flaco-Pro. Este último abandonó tempranamente el grupo y Ruzzo se desvinculó definitivamente años después. El contraste entre el fraseo rapero de Yotuel y la voz de Roldán —quien procedía de la música tradicional cubana— fue desde los comienzos una de las señas distintivas de Orishas.

Entre los hitos de la agrupación figura Emigrante, ganador del Grammy Latino al Mejor Álbum de Rap/Hip-Hop en 2003, además de la colaboración con Calle 13 en Pa’l Norte, que obtuvo el Grammy Latino a la Mejor Canción Urbana en 2007.

La historia reciente del grupo está también atravesada por Patria y Vida, canción interpretada en 2021 por Yotuel junto a Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel Osorbo, El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara. El tema se convirtió en una consigna durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de ese año en Cuba.

Las entradas están a la venta a través de ⁠Ticketmaster. El James L. Knight Center advierte que no permite bolsos, salvo aquellos de dimensiones inferiores a 10 x 7 x 2 pulgadas, sujetos a inspección de seguridad.