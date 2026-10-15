La Orquesta del Lyceum de La Habana dedica un ciclo a la música holandesa

Una de las actividades centrales será la presentación del segundo volumen de la colección ‘Un holandés errante’, dedicado a la obra sinfónica de Hubert de Blanck.

La Habana/La Orquesta del Lyceum de La Habana inaugurará su nueva temporada con un ciclo dedicado a la música de los Países Bajos, que incluirá conciertos de cámara, presentaciones sinfónicas y una actividad editorial. La iniciativa, organizada en colaboración con la Embajada del Reino de los Países Bajos en Cuba, permitirá escuchar obras de compositores neerlandeses de diferentes épocas, algunas de ellas interpretadas por primera vez en la Isla.

La programación comenzará en el Oratorio San Felipe Neri, con un concierto dedicado a la creación musical de compositoras holandesas. La propuesta busca dar visibilidad a autoras cuya obra ha tenido una presencia limitada en los repertorios tradicionales de la música académica, dominados durante siglos por figuras masculinas. El ciclo abarcará además composiciones de distintos períodos históricos, desde el Barroco hasta el Clasicismo.

Una de las actividades centrales será la presentación del segundo volumen de la colección Un holandés errante, dedicado a la obra sinfónica de Hubert de Blanck (1856-1932). El encuentro tendrá lugar el 21 de octubre en el Aula Magna del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana. Nacido en Utrecht, Países Bajos, De Blanck llegó a Cuba en el siglo XIX y desarrolló una intensa labor como pianista, compositor y pedagogo. Fundador del Conservatorio Nacional de Música de La Habana en 1885, es una figura fundamental en la historia de la enseñanza musical cubana.

El ciclo concluirá el 24 de octubre en la Catedral de La Habana, con un concierto de la Orquesta del Lyceum que contará con la participación de la reconocida flautista cubana Niurka González. La instrumentista, destacada por su trayectoria como solista y su interpretación del repertorio clásico y contemporáneo, aportará su experiencia a una presentación que pondrá fin a esta aproximación a la tradición musical neerlandesa.

La iniciativa refuerza los vínculos culturales entre Cuba y los Países Bajos a través de un repertorio poco frecuente en las salas de concierto habaneras. Al mismo tiempo, recupera la figura de Hubert de Blanck, cuya trayectoria constituye uno de los ejemplos más significativos de la influencia europea en la formación de la música académica cubana.

Las actividades se desarrollarán en tres espacios patrimoniales de La Habana Vieja: el Oratorio San Felipe Neri, en Aguiar 402, esquina a Obrapía; el Colegio Universitario San Gerónimo, en el edificio Santo Domingo de la calle Obispo, entre Mercaderes y San Ignacio; y la Catedral de La Habana, en la Plaza de la Catedral.