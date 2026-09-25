Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba con Elizabeth Rebozo

La Habana/La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba regresa a la Sala Covarrubias del Teatro Nacional con un concierto bajo la dirección de su titular, Igor Ernesto Corcuera Cáceres, y con la pianista cubana Elizabeth Rebozo, radicada en Estados Unidos, como solista invitada.

Corcuera Cáceres, trompetista, director y profesor de Dirección Orquestal en la Universidad de las Artes (ISA), ha trabajado con varias de las principales orquestas sinfónicas cubanas. Fue director titular de la Banda Nacional de Conciertos entre 2014 y 2025, debutó al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional en 2022 y fue nombrado director adjunto en septiembre de 2024. Desde 2025 ocupa la dirección titular de la agrupación.

La presencia de Elizabeth Rebozo añade especial interés al concierto. Nacida en Cuba y actualmente radicada en Los Ángeles, la pianista comenzó sus estudios en el Conservatorio Alejandro García Caturla y, con apenas 13 años, fue invitada a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y Juventudes Musicales. Continuó su formación en la Escuela Nacional de Música y se graduó en 1998 en el Instituto Superior de Arte con Título de Oro. Posteriormente recibió una beca para cursar una maestría en Piano en la Universidad de Calgary, Canadá.

Rebozo ha mantenido además una relación frecuente con los escenarios cubanos. En junio de 2026 ofreció en el Oratorio San Felipe Neri un recital dedicado a compositoras como Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Florence Price, Amy Beach, Teresa Carreño, Olga de Blanck y Gisela Hernández, además de rendir homenaje a la compositora cubana María Matilde Alea.