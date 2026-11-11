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La compañía cubana OtroLado inaugura el festival 'Diaghilev P.S.' en San Petersburgo

San Petersburgo

Lugar: Distintas sedes culturales de San Petersburgo, Rusia. Inauguración: Gran Teatro Dramático G. A. Tovstonógov (BDT), malecón del río Fontanka 65, San Petersburgo, Rusia.

Fecha de inicio: 10-11-2026, 8:00 pm.

Fecha de fin: 02-12-2026.

Fundada en La Habana en 2018, OtroLado desarrolla un lenguaje coreográfico que combina la formación académica del bailarín cubano con elementos del folclore.
Fundada en La Habana en 2018, OtroLado desarrolla un lenguaje coreográfico que combina la formación académica del bailarín cubano con elementos del folclore.
14ymedio

11 de noviembre 2026 - 07:16

San Petersburgo/La compañía cubana de danza contemporánea OtroLado, dirigida por el coreógrafo Norhe Sedeño, ha inaugurado la XVII edición del Festival Internacional de las Artes Diaghilev P.S., una de las citas dedicadas a la danza, el teatro y las artes escénicas contemporáneas en San Petersburgo.

El grupo habanero presentó dos piezas de un acto: Ritual Garden, estrenada en 2022, y Folk Room, que tuvo su estreno mundial en el escenario ruso. Ambas propuestas abordan las relaciones entre la identidad cultural, la memoria ancestral y las tradiciones que sobreviven en el cuerpo y el movimiento.

En Ritual Garden, la danza se adentra en el universo de los rituales antiguos, la magia y las divinidades para reflexionar sobre el autoconocimiento. Por su parte, Folk Room plantea una interrogante sobre la relación entre los individuos y sus raíces culturales: hasta qué punto las personas dominan sus tradiciones o permanecen condicionadas por ellas.

Fundada en La Habana en 2018, OtroLado desarrolla un lenguaje coreográfico que combina la formación académica del bailarín cubano con elementos del folclore, la experimentación física y el teatro contemporáneo. Sedeño ha centrado sus investigaciones en las posibilidades expresivas del cuerpo y las relaciones humanas, con especial atención a los vínculos entre tradición y modernidad.

El festival, creado en 2009 para conmemorar el centenario de los célebres Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev, reúne compañías y creadores internacionales. Su programación incluye espectáculos de danza, conciertos, exposiciones, clases magistrales, encuentros y proyecciones cinematográficas.

Entre las próximas actividades figuran una exposición dedicada al escenógrafo Vladímir Dmítriev, un encuentro de coreografía contemporánea en el Teatro Aleksandrinski y la presentación de la compañía española de David Coria. La edición concluirá con una reinterpretación de El cascanueces, a cargo del Ballet de Moscú.

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