El ‘caso Padilla’ llega al teatro neoyorquino con ‘Outside the Game’

The Other’s Theater Project presenta en Nueva York la obra de Abel González Melo sobre el caso Padilla y la censura cultural en Cuba.

Nueva York/El Cuban Cultural Center of New York invita a una representación en inglés de Outside the Game, obra del dramaturgo cubano Abel González Melo, a cargo de The Other’s Theater Project. La función estará seguida de un encuentro con el autor, durante el cual el público podrá conversar sobre la pieza y su trasfondo histórico.

La obra reconstruye el llamado “caso Padilla”, uno de los episodios más controvertidos de la historia cultural cubana posterior a 1959. En 1968, el poeta Heberto Padilla recibió el Premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) por su libro Fuera del juego, una colección de poemas que despertó el rechazo de las autoridades por su contenido crítico.

El conflicto alcanzó su punto culminante en 1971, cuando Padilla fue detenido y, tras varias semanas de encarcelamiento, protagonizó una autoinculpación pública ante escritores e intelectuales reunidos en la Uneac. El episodio provocó una ruptura entre el Gobierno cubano y numerosos intelectuales extranjeros que hasta entonces habían respaldado la Revolución.

A partir de este acontecimiento, González Melo examina las relaciones entre creación artística, poder político, censura y libertad intelectual. La puesta en escena propone recuperar las voces y contradicciones de un episodio cuyas consecuencias marcaron durante décadas la vida cultural de la Isla.

La presentación forma parte de las actividades de difusión de la cultura cubana organizadas por el Centro Cultural Cubano de Nueva York.