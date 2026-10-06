Pablo Barrera celebra la Fiesta Nacional de España en Bellas Artes

Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes Cuba, Edificio de Arte Cubano, calle Trocadero entre Agramonte y Avenida de Bélgica, La Habana Vieja. Fecha de inicio: 09-10-2026, 5:00 pm. Fecha de fin: 09-10-2026, 7:00 pm. Entrada: Libre, por orden de llegada.

La Habana/El cantante y músico cubano Pablo Barrera ofrecerá un concierto en el Museo Nacional de Bellas Artes como parte de las actividades organizadas en La Habana para celebrar la Fiesta Nacional de España, que se conmemora oficialmente el 12 de octubre. La presentación cuenta con el apoyo de la Embajada de España en Cuba y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), según la convocatoria, y tendrá lugar en el Edificio de Arte Cubano.

Barrera encabeza un proyecto que ha encontrado su sello en la fusión del flamenco con sonoridades cubanas. El músico combina elementos flamencos con salsa, rumba y guaguancó, una mezcla que él mismo relaciona con su interés por tender puentes entre las tradiciones musicales de España y Cuba. Ese cruce de influencias adquiere especial sentido en un concierto concebido precisamente alrededor de la celebración española.

Procedente de una familia vinculada con la música, el cantante comenzó a desarrollar profesionalmente su proyecto actual después de la pandemia. Entre sus trabajos recientes sobresale Laberinto, tema compuesto junto a Alexander Benavides cuyo videoclip obtuvo una nominación a los Premios Lucas. En 2025 publicó también el sencillo Tú me dirás? y en 2026 ha colaborado con Jotabarrioz en Promesa, canción que ha figurado entre los temas difundidos por la radio y la televisión cubanas.

Su propuesta ha ido ganando espacio en el circuito musical habanero. En septiembre pasado, Barrera y su grupo participaron en el programa televisivo La Majomía, donde fueron presentados como un referente del flamenco fusión en La Habana. Anteriormente, el cantante había llevado su repertorio a escenarios privados de la capital como Saudade.

El concierto del 9 de octubre está organizado además con la participación de Musicuba, agencia de representaciones artísticas que este año celebra su aniversario 25. El acceso será gratuito hasta completar la capacidad disponible, por lo que los organizadores recomiendan acudir con antelación.