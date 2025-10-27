Panel en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Comunismo

Miami/Lugar: South Miami Public Library (Biblioteca)

Fecha de inicio: 8-11-2025 / 3:00 pm

Fecha de fin: 8-11-2025 / 6:00 pm

El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, junto a la Victims of Communism Memorial Foundation y la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, invitan al público a una jornada de debate y reflexión. El evento contará con las ponencias de tres distinguidos panelistas: la poeta Ileana Fuentes, quien abordará el tema de "La Represión de las Cubanas Bajo el Comunismo"; el antropólogo Rolando Alum Linera, que ofrecerá un contraste entre "El Progreso de la República Dominicana (...) en Contraste con la Cuba Comunista"; y el politólogo Daniel Pedreira, presidente del PEN Club, que compartirá "Notas Sobre la Labor del PEN Club". La entrada y el estacionamiento son gratuitos.

Al finalizar la jornada, se invita a los asistentes a una reunión informal "a la americana" en el restaurante Casa Cuba, ubicado en 5859 S.W. 73rd Street, Miami. Quienes deseen participar deben notificar con antelación su intención para que los organizadores puedan estimar el número de comensales. Esta es una oportunidad única para intercambiar ideas y continuar las conversaciones en un ambiente más relajado, enriqueciendo la experiencia del evento.

Direccións: 6000 Sunset Drive (72nd Street), South Miami, FL 33143