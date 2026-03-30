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Paquito D’Rivera fusionará música clásica y jazz en un encuentro único en Madrid

Lugar: Auditorio Nacional de Madrid, Príncipe de Vergara 146, 28002 Madrid

Fecha de inicio: 27-04-2026, 7:30 p.m.

Fecha de fin: 27-04-2026, 9:30 p.m.

Paquito D'Rivera, clarinete y saxo Pepe Rivero, piano Sebastián Laverde, percusiones
Paquito D'Rivera, clarinete y saxo Pepe Rivero, piano Sebastián Laverde, percusiones / Auditorio Nacional

30 de marzo 2026 - 06:31

Madrid/El reconocido músico cubano Paquito D’Rivera, figura clave del jazz latino y ganador de 17 premios Grammy, ofrecerá un concierto único en Madrid.

Por primera vez en esta sala, presentará un formato innovador que fusiona jazz y música clásica, reinterpretando a compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Frédéric Chopin en formato de trío.

Acompañado por Pepe Rivero (piano) y Sebastián Laverde (vibráfono), el concierto apuesta por una interpretación sin sección rítmica tradicional, en una propuesta que el propio artista describe como “arriesgada y emocionante”.

Invitado especial: Antonio Serrano, uno de los grandes virtuosos de la armónica cromática.

Fundador de Irakere y profundamente vinculado a Madrid, D’Rivera regresa a una ciudad que considera especial en su trayectoria personal y artística.

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