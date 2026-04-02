Lugar: Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Calle San Ignacio y Esquina Teniente Rey, Plaza Vieja Fecha de inicio: 2-04-2026, 4:00 p.m. Fecha de fin: 30-04-2026, 4:00 p.m.

La Habana/La exposición personal Parestesia, del joven artista visual Yamil Orlando, propone una mirada crítica a la realidad cubana contemporánea.

A partir del concepto de “parestesia” (la sensación de adormecimiento y la lucha por despertar), la muestra aborda temas como la crisis migratoria, los apagones, las tensiones sociales y el deterioro urbano.

La exposición reúne cinco obras que combinan videoarte, video-instalación e instalación interactiva, en una propuesta que invita al espectador a reflexionar sobre el entorno y su experiencia sensorial.