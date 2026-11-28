Entre los autores representados en la muestra figuran nombres consagrados y emergentes del panorama artístico cubano y de la diáspora.

Miami/El Museo de Arte Contemporáneo de la Diáspora Africana de Miami (Miami MoCAAD) presenta la exposición en realidad virtual El pasado mío / My Own Past: Contributions of Afrodescendant Women to Cuban Art, como parte de la celebración de Soul Basel 2026.

La propuesta recurre a las nuevas tecnologías para reivindicar el protagonismo de las creadoras afrodescendientes en la historia de las artes visuales cubanas y ampliar el acceso del público a un patrimonio que durante mucho tiempo ha ocupado un lugar secundario en los relatos historiográficos sobre la cultura de la Isla.

Un importante antecedente de esta iniciativa es la exposición El pasado mío / My Own Past: Afrodescendant Contributions to Cuban Art, presentada originalmente entre 2022 y 2023 en la Universidad de Harvard y comisariada por el historiador cubano Alejandro de la Fuente, en colaboración con Bárbaro Martínez Ruiz y Cary Aileen García Yero.

Una versión ampliada de aquella muestra pudo visitarse entre mayo y septiembre de 2026 en el Lowe Art Museum de la Universidad de Miami. Con 83 piezas de 43 artistas, la exposición abarcó dos siglos de creación artística e incluyó obras de once mujeres. Figuras como María Ariza, Belkis Ayón, María Magdalena Campos-Pons, Liset Castillo, Juana Valdés y Harmonia Rosales ilustran la diversidad generacional y estética de ese universo creativo.

La jornada de Soul Basel incluye también un encuentro con la arquitecta Zena Howard, quien participó en el diseño del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de la Institución Smithsonian, en Washington. Howard dará a conocer el proyecto de transformación de un antiguo centro de detención de mujeres en la futura sede permanente de Miami MoCAAD.

La velada, que tendrá lugar en uno de los barrios históricamente vinculados a la comunidad afroamericana de Miami, contará además con música, gastronomía y la presentación de proyectos interactivos destinados a recuperar la memoria de Overtown.

La entrada es gratuita, previa inscripción. Los organizadores anuncian también una transmisión a través de las plataformas digitales del museo.

Inscripciones: https://www.miamimocaad.org/soul-basel

Información: support@miamimocaad.org.