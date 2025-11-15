Pavel Urkiza & Friends

Urkiza es reconocido por su virtuosismo como guitarrista y por su capacidad para fusionar sonoridades de jazz, flamenco y músicas del mundo.

Miami/El músico y compositor cubano Pavel Urkiza, figura clave del movimiento de la trova de los años 90 y cofundador del influyente dúo Gema y Pavel, regresa a los escenarios de Miami con un concierto especial junto a invitados de lujo. La presentación tendrá lugar este sábado 15 de noviembre en Clandestino Club, un espacio que se ha convertido en referencia para la música cubana en la ciudad.

Urkiza, reconocido por su virtuosismo como guitarrista y por su capacidad para fusionar sonoridades de jazz, flamenco y músicas del mundo, ofrecerá un show íntimo donde repasará piezas emblemáticas de su discografía y estrenará nuevas propuestas. Su estilo —profundo, poético y lleno de matices rítmicos— ha dejado huella dentro y fuera de la Isla, con proyectos que van desde colaboraciones con Omara Portuondo y Habana Abierta hasta bandas sonoras y producciones para artistas internacionales.

Acompañado por un grupo de músicos invitados, Urkiza promete una noche de alto nivel interpretativo y energía creativa, en un formato abierto que combina improvisación, mestizaje musical y complicidad con el público.