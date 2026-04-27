Periodismo sin miedo: Una conversación con Carla Colomé

Estados Unidos/En el marco del décimo aniversario de la revista El Estornudo, el Bildner Center invita a un encuentro imprescindible con la periodista cubana Carla Gloria Colomé, reciente ganadora del Premio de Medios LASA 2026. Acompañada por el académico Ted A. Henken, Colomé recorrerá las estaciones de una carrera marcada por la valentía: desde la ruptura con la prensa oficial en la Isla y los desafíos de fundar un medio independiente bajo acoso estatal, hasta su consolidación como cronista del exilio y colaboradora de El País en Nueva York.

La charla abordará temas vitales para entender la Cuba de hoy y su diáspora:

La trastienda de El Estornudo: ¿Cómo se sostiene un proyecto de periodismo narrativo durante una década de asfixia política?

Informar desde afuera: Los retos de cubrir la crisis migratoria, las políticas de la era Trump y las protestas del 11J (por las que recibió el Premio Mario Vargas Llosa de Periodismo Joven).

Dignidad en el exilio: La experiencia de ser una voz independiente entre México y Estados Unidos sin perder el pulso de lo que ocurre en la Isla.

Un evento para celebrar el periodismo que no pide permiso, humano y fiel a sus fuentes, en un momento crucial para la libertad de prensa en la región.

Formato: Presencial y vía Zoom.

Enlace Zoom: Entrar aquí (ID: 767 459 2608)

Costo: Gratis y abierto al público.

RSVP: Es necesario confirmar asistencia escribiendo a bildner@gc.cuny.edu.

Sobre la invitada:

Carla Gloria Colomé Santiago es cofundadora de El Estornudo y reportera en El País. Graduada de la Universidad de La Habana, la UNAM y CUNY, ha documentado rutas migratorias en Europa y América, convirtiéndose en una de las voces más sólidas del nuevo periodismo cubano. Al recibir el premio LASA 2026, reafirmó su compromiso: “Yo soy, ante todo y siempre, una periodista independiente”.