‘El perro del hortelano’ llega a Miami en versión de Norge Espinosa y Carlos Díaz

Miami/El perro del hortelano, una de las grandes comedias de Lope de Vega, llega a Miami en una versión del poeta, dramaturgo y crítico cubano Norge Espinosa Mendoza, bajo la dirección de Carlos Díaz, fundador de Teatro El Público. La producción, a cargo de FUNDarte y Teatro El Público, se presenta como parte de la serie Away From Home del Miami-Dade County Auditorium, en colaboración con la Ciudad de Aventura.

La obra conserva como eje los celos de Diana, condesa de Belflor, cuando descubre que Teodoro, su secretario, está enamorado de Marcela, una de sus damas. La aristócrata, que hasta entonces ha rechazado a sus pretendientes y defendido celosamente su independencia, comienza a interferir en la relación y desencadena un juego de intrigas, deseos, apariencias y diferencias de clase. La adaptación de Espinosa traslada la mirada hacia inquietudes contemporáneas y juega con las medias verdades, las ficciones y las relaciones de poder, mientras que Díaz propone desnudar el texto para poner en primer plano a los personajes y ofrecer una lectura irónica de su aparente final feliz.

El reparto está encabezado por Ysmercy Salomón, como Diana; Enmanuel Galbán, como Teodoro, y Laura Alemán, como Marcela. Completan el elenco Guillermo Lavandera (Dorotea y Ricardo), Frank Ledesma (Anarda y Federico), Luciano Cortés (Tristán), Reinier Díaz (Fabio) y Joel Sotolongo (Ludovico). La producción tiene diseño de vestuario de Celia Ledón, luces de Manuel De Durán, coreografía y movimiento escénico de Abel Berenguer y diseño sonoro y voz de contratenor de Frank Ledesma.

La puesta tiene una duración aproximada de 100 minutos. La producción fue presentada en julio en el Festival Clásicos en Alcalá, en España, antes de esta temporada de Miami.