‘La pesca’, de Brenda Cabrera

La pesca funciona aquí menos como actividad económica que como punto de partida para reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza.

Lugar: El Apartamento, Project Room, calle de la Puebla 4, local bajo derecha, Madrid, España. Fecha de inicio: 10-09-2026. Fecha de fin: 07-11-2026. Horario: Martes a viernes, de 10:00 am a 2:00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm; sábados, de 11:00 am a 2:30 pm.

Madrid/La artista cubana Brenda Cabrera presenta La pesca, su exposición personal en El Apartamento, una selección de pinturas recientes dominadas por el azul y por un paisaje acuático en el que sus característicos personajes —figuras híbridas y sin rostros definidos— se relacionan con el mar y con otras especies. La muestra fue inaugurada coincidiendo con Apertura Madrid Gallery Weekend, que marcó el comienzo de la temporada de galerías de la capital española.

La pesca funciona aquí menos como actividad económica que como punto de partida para reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Cabrera recupera la idea ancestral de pescar como un intercambio con un territorio del que dependía la supervivencia, anterior a su conversión en industria o deporte. Sus escenas se desarrollan en un océano sin geografía precisa, casi primigenio, donde las fronteras entre especies y cuerpos parecen diluirse y la transformación se convierte en una condición permanente.

En esta nueva serie, la paleta de Cabrera se ha oscurecido respecto a trabajos anteriores. Predominan los azules profundos, con escenas que parecen desarrollarse entre el ocaso y la madrugada. Sus criaturas se sumergen, extraen, observan o interactúan con un medio acuático donde conviven referencias a la investigación científica, los rituales, el conocimiento ecológico y antiguas formas de veneración del mar.

Ese universo continúa una investigación que la creadora ha desarrollado alrededor de lo que denomina sus “prototipos”: seres sin género claramente identificable y con rasgos humanos, animales y fantásticos. En su obra, esas figuras le permiten imaginar sistemas sociales alternativos y cuestionar las estructuras de poder, las jerarquías y las normas de género. La propia artista ha explicado que la serie presentada en Madrid aborda especialmente los procesos de adaptación y transformación.

Nacida en La Habana en 1997, Cabrera estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y posteriormente en la Universidad de las Artes (ISA). Su trabajo ha ganado presencia internacional en los últimos años, con participación en ARTBO, Art Basel Miami Beach, ZONA MACO y UVNT Art Fair. En ARTBO recibió además el Premio de Adquisición VOX Libera: Women Who Inspire.

La pesca constituye también un adelanto de una investigación más amplia que la artista prevé continuar en un proyecto que presentará en México en febrero de 2027. En Madrid, la muestra comparte temporada en El Apartamento con Diálogos en el desierto, exposición personal de José Bedia instalada en la sala principal de la galería.