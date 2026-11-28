Natural de Santa Clara, Paredes se inició en la música de la mano de su padre, Guillermo Paredes.

Zacatecas/El pianista, compositor y arreglista cubano Osmany Paredes ofrecerá un recital de piano solo para celebrar el 26º aniversario de Mi Dalí Café, uno de los espacios dedicados a la música en directo en el centro histórico de Zacatecas. El repertorio incluirá piezas de su autoría y composiciones representativas del jazz y la música popular latinoamericana.

Natural de Santa Clara, Paredes se inició en la música de la mano de su padre, Guillermo Paredes, percusionista de la Orquesta de Música Moderna de esa ciudad. A los ocho años comenzó sus estudios de piano clásico en la Escuela Vocacional de Arte Olga Alonso y en 1991 se graduó con honores en la Escuela Nacional de Arte.

Integró la Orquesta América, la agrupación de jazz de Bobby Carcassés y la orquesta de Enrique Jorrín, creador del chachachá, con la que llegó a México en 1992. Tras once años de residencia en ese país, se trasladó a Estados Unidos, primero a Boston y posteriormente a Nueva York, donde está establecido desde 2007.

A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras como Israel López (Cachao), Jerry González, Giovanni Hidalgo, Richard Bona, Roy Hargrove, Diego el Cigala y la Jazz at Lincoln Center Orchestra. Su discografía como solista incluye Osmany Paredes con Menduvia, Passages, Trio Time e Inside My Roots, este último nominado a los premios Cubadisco 2024.

Su regreso a Zacatecas coincide con la reciente nominación a los Grammy 2027 del álbum Monk con Clave, del contrabajista Carlos Henríquez, una relectura de la obra del legendario pianista estadounidense Thelonious Monk desde las coordenadas rítmicas de la música afrocubana. En la grabación participan también los cubanos Gonzalo Rubalcaba y Pedrito Martínez.

Como parte de su estancia en Zacatecas, Paredes impartió el viernes una clase magistral dedicada a los vínculos entre los géneros musicales cubanos y el jazz.