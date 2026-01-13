Miami/El Piano Bar de Lázaro Horta celebra su aniversario este domingo 18 de enero con una noche especial de música en vivo en Alfaro’s Nightclub and Lounge, uno de los locales musicales más emblemáticos de la Pequeña Habana. La propuesta del músico ha sido durante años un punto de encuentro para amantes de los boleros, la trova y los clásicos románticos, en un ambiente íntimo y de complicidad entre el músico y su público. ￼

Lázaro Horta, figura destacada de la escena cultural cubana en Miami, ha construido un estilo propio que fusiona tradición y sensibilidad interpretativa. Nacido en Matanzas, Horta desarrolló su carrera musical desde temprana edad y se consolidó como pianista, compositor, cantante y productor antes de establecerse en Miami. Su experiencia abarca desde la trova y el bolero hasta versiones originales de clásicos que convierte en piezas únicas al piano. ￼

El concepto del Piano Bar nace de la idea de ofrecer una experiencia musical cercana, donde la interacción entre el intérprete y los asistentes es parte esencial del espectáculo. Desde sus inicios, la fórmula ha incluido invitados especiales, repertorios sorpresa y un enfoque en interpretaciones acústicas y genuinas, sin pistas ni producciones electrónicas, lo que refuerza la conexión directa con la audiencia. ￼

Ubicado en la vibrante Calle Ocho, Alfaro’s se ha consolidado como un lugar de referencia para la música en vivo en Miami, especialmente para eventos que celebran la cultura cubana y latina. El local se distingue por su ambiente acogedor, su programación regular de artistas locales y su papel como punto de encuentro de la comunidad musical de la ciudad. ￼

Las puertas abren a las 7:00 p.m. El local recomienda hacer reservaciones al (305) 905-1475 para asegurar espacio en una noche en que se espera gran afluencia de público.