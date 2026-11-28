La puesta en escena se remonta a la infancia de Ignacio Villa en Guanabacoa, a sus descubrimientos musicales y a los obstáculos que debió superar un niño negro.

Portland/El Teatro Milagro de Portland presenta Un piano para Ignacio, una obra de los dramaturgos cubanos Yosmel López Ortiz y Eldys Baratute Benavides, dirigida por el primero, que recrea mediante los títeres y la música la historia de Ignacio Villa, conocido internacionalmente como Bola de Nieve.

La puesta en escena se remonta a la infancia del artista en Guanabacoa, a sus descubrimientos musicales y a los obstáculos que debió superar un niño negro para abrirse camino en el mundo del espectáculo. La figura de Rita Montaner y la presencia de los orishas del panteón yoruba enriquecen una propuesta que reivindica las raíces culturales afrocubanas.

Ignacio Jacinto Villa Fernández (Guanabacoa, 1911-Ciudad de México, 1971) comenzó su trayectoria profesional acompañando al piano las proyecciones de cine mudo. En 1933 viajó a México junto a Rita Montaner, una experiencia decisiva para el despegue de su carrera como solista. Su singular combinación de virtuosismo pianístico, interpretación vocal y expresividad teatral lo convirtió en una de las figuras más originales de la canción cubana del siglo XX.

Yosmel López Ortiz (Cuba, 1990), formado en la Escuela Nacional de Arte, cuenta con experiencia en el teatro de figuras, la interpretación y la dirección escénica. Entre sus anteriores trabajos para el Teatro Milagro figura Autorretrato de Fridita, inspirado en la pintora mexicana Frida Kahlo.

Por su parte, Eldys Baratute Benavides (Guantánamo, 1983) posee una amplia trayectoria en la literatura infantil y juvenil cubana, con más de una quincena de libros publicados y varios reconocimientos, entre ellos los premios La Rosa Blanca, La Edad de Oro y el Premio de la Crítica Literaria.

El espectáculo forma parte de la temporada número 43 del Teatro Milagro, titulada Pasando el testigo, dedicada a la transmisión de la memoria y el legado cultural entre generaciones.

Funciones:

Enero: 27, 28, 29 y 30, a las 7:30 pm; 31, a las 2:00 pm.

Febrero: 4, 5, 6, 11, 12 y 13, a las 7:30 pm; 7 y 14, a las 2:00 pm.

Las funciones de los días 27 y 28 de enero serán de preestreno, mientras que el estreno oficial tendrá lugar el viernes 29 de enero.

Duración: 60 minutos, sin intermedio.

Espectáculo recomendado para todas las edades.

Entradas: 32 dólares para adultos, 28 para mayores de 50 años y 24 para estudiantes. La venta de entradas individuales comenzará el 4 de diciembre de 2026.

Información y reservas: https://milagro.org/event/un-piano-para-ignacio/