Cuatro voces cubanas se reúnen en 'La poesía en cuestión' en la Feria del Libro de Miami

Lugar: Feria del Libro de Miami, Miami Dade College, Wolfson Campus, Edificio 8, quinto piso, salón 8525. 300 NE Second Avenue, Miami, Florida 33132, Estados Unidos. Fecha de inicio: 21-11-2026, 5:45 pm. Fecha de fin: 21-11-2026, 6:45 pm.

Miami/La Feria del Libro de Miami reúne a Grethel Delgado Álvarez, Ángel Esteban, Milena Ferrer Saavedra y Legna Rodríguez Iglesias en "La poesía en cuestión", un encuentro dedicado a distintas expresiones de la creación poética contemporánea, con el exilio, la memoria, la identidad y los vínculos afectivos como algunos de sus ejes.

Grethel Delgado Álvarez presenta Y solo estamos en verano, un libro escrito desde Miami que aborda la experiencia del exilio, los recuerdos y las ciudades reales e imaginarias que se convierten en espacios de pertenencia.

Milena Ferrer Saavedra participa con El nombre de una isla, una obra en la que los mares y las tempestades interiores funcionan como símbolos de la búsqueda personal y espiritual.

Legna Rodríguez Iglesias presenta Lotremón, un poemario que regresa a sus tradiciones literarias y sentimentales para indagar en el desapego, el deseo y las contradicciones de los afectos.

Ángel Esteban participa con Este vivir en vilo, según la programación más reciente de la Feria.

La conversación estará conducida por la poeta y actriz cubana Rosie Inguanzo. El encuentro se celebrará en español y tendrá entrada gratuita.