La velada ampliará después su mirada hacia otro territorio de la nostalgia latinoamericana con la proyección del documental colombiano ‘Gracias y hasta siempre ¡Gardel está vivo!’

Miami/Tres poetas cubanos residentes en Miami, Milena Ferrer Saavedra, Mireya Goñi Camejo y Carlos Ramos Gutiérrez, protagonizan una lectura dedicada a la poesía cubana del exilio, en un encuentro que pone en primer plano asuntos como la patria perdida, la memoria, el desarraigo y la reconstrucción de la identidad fuera de la Isla. La actividad forma parte del programa Cine y Literatura: Poesía Cubana del Exilio y Tango, organizado por la Feria del Libro de Miami del Miami Dade College, junto al Consulado de la República Argentina en Miami, el Centro Cultural Español de Miami y la Cátedra Vargas Llosa.

Milena Ferrer Saavedra (La Habana, 1981) leerá poemas de Imitación de la Poesía (Betania, 2024) y El nombre de una Isla (Betania, 2026). La escritora, graduada de Psicología en Florida International University, cursó anteriormente estudios de Español y Literatura en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona y de Filosofía en la Universidad de La Habana. En 2003 obtuvo una primera mención en el concurso Pinos Nuevos con Estanque de nenúfares.

Por su parte, Mireya Goñi Camejo (La Habana, 1966) presentará textos de De orillas, robles y madreselvas (Betania, 2025), poemario de 36 composiciones dividido en cuatro secciones: “Poética armónica”, “Poética del destierro”, “Poética de la angustia” y “Poética familiar”. El volumen aborda de manera recurrente la pérdida, el exilio y la memoria afectiva.

Completa el trío Carlos Ramos Gutiérrez (Remedios, Villa Clara, 1986), poeta, narrador, compositor y guionista, quien leerá de Casa que ya no es mía (Betania, 2023), libro atravesado también por la experiencia del desarraigo y la imposibilidad de recuperar físicamente los espacios de la infancia. Ramos es egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y máster en Realización Audiovisual por la Universidad de las Artes; actualmente trabaja como escritor y productor en Telemundo y como profesor de español en Miami Dade College.

La velada ampliará después su mirada hacia otro territorio de la nostalgia latinoamericana con la proyección del documental colombiano Gracias y hasta siempre ¡Gardel está vivo! (2024), de Álvaro Álvarez de Lugo. La película explora la persistencia de la figura y la música de Carlos Gardel en Medellín, ciudad donde el cantante murió en un accidente aéreo en 1935. La actriz y periodista Adriana Bianco estará a cargo de los comentarios sobre el filme.