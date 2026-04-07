Premiere Mundial de ‘Cuba y la noche’ en el Miami Film Festival
Lugar: Silverspot Cinema – Theater 13, 300 SE 3rd St #100, Miami, FL 33131, Estados Unidos
Fecha de inicio: 11-04-2026, 5:45 p.m.
Fecha de fin: 11-04-2026, 7:30 p.m.
Miami/La película Cuba y la noche (The Long Cuban Night) tendrá su Premiere Mundial en el Miami Film Festival y será presentada por su director, Sergio Fernández Borrás. Estará en competencia por el Documentary Achievement Award, en la seccion Spotlight on Cuba.
Construido a partir de registros de teléfonos celulares, el documental retrata el acuartelamiento del artivista Luis Manuel Otero Alcántara y de varios miembros del Movimiento San Isidro, quienes recurren a una huelga de hambre como acto extremo de resistencia.
En un contexto donde el espacio público está controlado, la película muestra cómo las redes sociales y el propio cuerpo se convierten en territorios de lucha, y cómo el archivo digital emerge como memoria viva frente al intento de borrar la historia.