El Premio Cuido60 · Agencia Mayor 2026 reconoce iniciativas en favor de las personas mayores

El premio contempla tres áreas de participación: innovación y cuidado, para proyectos que propongan nuevas soluciones a las necesidades de las personas mayores.

La Habana/El Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos Cuido60 convoca al Premio Cuido60 · Agencia Mayor 2026, una iniciativa destinada a reconocer proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, defender sus derechos y promover su autonomía, participación social y bienestar.

La convocatoria está dirigida a personas, organizaciones y equipos que desarrollen iniciativas relacionadas con el envejecimiento y los cuidados. El propósito es visibilizar experiencias que ofrezcan respuestas a los desafíos que enfrenta una población cada vez más envejecida, especialmente en contextos donde las redes familiares, comunitarias e institucionales resultan insuficientes.

El premio contempla tres áreas de participación: innovación y cuidado, para proyectos que propongan nuevas soluciones a las necesidades de las personas mayores; incidencia pública y sensibilización, centrada en iniciativas que promuevan sus derechos y transformen la percepción social de la vejez; y cooperación transnacional, destinada a experiencias de colaboración que trasciendan las fronteras nacionales.

El reconocimiento incluye un premio de 500 dólares y hasta tres menciones. Las personas y organizaciones interesadas deberán presentar sus candidaturas mediante el formulario habilitado por los organizadores.

Cuido60 desarrolla investigaciones y actividades de sensibilización sobre el envejecimiento, los cuidados y los derechos de las personas mayores. Su trabajo busca contribuir al debate público sobre las condiciones de vida de este sector de la población y la necesidad de fortalecer las políticas y redes de apoyo.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página oficial del premio.