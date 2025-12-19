Lugar: Convocatoria en línea / Partido Republicano de Cuba Fecha de inicio: 19-12-2025 Fecha de cierre de recepción: 10-05-2026 Anuncio de resultados: 20-05-2026

Miami/El Partido Republicano de Cuba anuncia la apertura de la primera edición del Premio de Ensayo Yugo y Estrella, una convocatoria dirigida a jóvenes cubanos de hasta 35 años, residentes en la Isla o en el exterior, para promover el pensamiento crítico, el debate cívico y la reflexión intelectual sobre el porvenir de la nación cubana. ￼

El certamen invita a presentar ensayos inéditos bajo el tema central “Un futuro próspero y republicano para Cuba”, estimulando la participación de nuevas generaciones en la construcción de una visión plural, próspera y de valores republicanos para el país. ￼

Bases principales:

• Los trabajos se presentarán bajo seudónimo y deberán enviarse en formato PDF a la dirección de correo indicada antes del 10 de mayo de 2026. ￼

• La extensión máxima del ensayo es de 20 páginas tamaño carta, con letra Arial 12, interlineado doble y márgenes de 2,5 cm. ￼

• La convocatoria exige cumplir con la normativa formal estipulada por el comité organizador; el incumplimiento de cualquier requisito puede resultar en descalificación. ￼

El jurado, compuesto por tres intelectuales de reconocido prestigio residentes en Cuba y en el extranjero, anunciará el fallo de manera pública el 20 de mayo de 2026. Sus decisiones serán definitivas e inapelables. ￼

Premios:

• Primer lugar: 500 dólares. ￼

• Segundo lugar: 350 dólares.

• Tercer lugar: 150 dólares.

El jurado también podrá otorgar menciones adicionales según estime pertinente. ￼

Los ensayos ganadores serán publicados en el sitio web oficial del Partido Republicano de Cuba, y los autores se comprometen a colaborar en la difusión del certamen. ￼

Inscripciones:

• Envío de trabajos en formato PDF antes del 10 de mayo de 2026. ￼

• Título del ensayo, seudónimo, datos personales y breve reseña biobibliográfica deberán incluirse en la plica adjunta. ￼

Contacto:

Premio de Ensayo “Yugo y Estrella” — Partido Republicano de Cuba (correo para envío de ensayos: yugoyestrella@prcuba.com) ￼