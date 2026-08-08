Premio Literario Lourdes Gil 2026 en Poesía

El galardón fue creado en 2024 para preservar y difundir el legado intelectual y docente de la poeta, ensayista y profesora Lourdes Gil.

Nueva York/El Centro Cultural Cubano de Nueva York convoca al Premio Literario Lourdes Gil 2026, dedicado este año al género de poesía. Creado en 2024 para preservar y difundir el legado intelectual y docente de la poeta, ensayista y profesora Lourdes Gil, el certamen alterna anualmente entre poesía y ensayo.

La convocatoria está abierta a participantes de cualquier nacionalidad, entre 15 y 25 años. Los concursantes deberán presentar un poema original e inédito, escrito en español, de tema libre y con una extensión de entre una y tres páginas. No se admiten traducciones.

El ganador recibirá un premio de 500 dólares y su nombre será anunciado en noviembre de 2026. Los trabajos pueden enviarse hasta el 30 de septiembre, tanto por vía electrónica como postal. Para concursar online, el poema deberá remitirse en formato Word o PDF, sin incluir el nombre del autor en sus páginas, acompañado por separado de los datos personales solicitados a:

PremioLourdesGil@cubanculturalcenter.org.

Quienes prefieran el correo postal deberán enviar sus trabajos al Centro Cultural Cubano de Nueva York, Concurso Literario Lourdes Gil 2026, Times Square Station, P.O. Box 2608, New York, NY 10036. Las bases completas y especificaciones de presentación pueden consultarse en la convocatoria oficial. El concurso cuenta con el respaldo promocional de Rialta, 14ymedio y Diario de Cuba.