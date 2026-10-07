Premio de Periodismo Joven 2026 de la Cátedra Vargas Llosa

El premio busca estimular un periodismo que, además del rigor informativo, preste especial atención a la escritura y a los recursos narrativos.

La Cátedra Vargas Llosa convoca una nueva edición de su Premio de Periodismo Joven, dirigido a periodistas de hasta 35 años y concebido para reconocer trabajos que combinen calidad narrativa, investigación y una mirada propia sobre asuntos de interés público.

El certamen está abierto a autores de cualquier nacionalidad que hayan publicado sus trabajos originalmente en español. Pueden concurrir piezas de prensa escrita o digital, tanto de carácter informativo como interpretativo, publicadas en medios de comunicación durante el período establecido en las bases de la convocatoria. Cada participante podrá presentar un trabajo, de autoría individual.

El premio está dotado con 10.000 dólares y busca estimular un periodismo que, además del rigor informativo, preste especial atención a la escritura y a los recursos narrativos. El jurado valorará la calidad periodística y literaria de las obras presentadas, así como su capacidad para abordar con profundidad y originalidad la realidad contemporánea.

La iniciativa se inscribe en las actividades de la Cátedra Vargas Llosa, institución creada en torno al legado intelectual y literario de Mario Vargas Llosa y dedicada a fomentar la literatura en español, el debate de ideas y el intercambio cultural entre España y América Latina.

Los candidatos deberán presentar el texto en el formato exigido por las bases, acompañado de los datos personales y profesionales solicitados y de la información que permita acreditar su publicación original. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2026.

Antes de enviar una candidatura conviene consultar las bases completas, especialmente las condiciones relativas a la edad, fecha de publicación del trabajo, extensión y documentación requerida.

⁠Convocatoria y bases del Premio de Periodismo Joven de la Cátedra Vargas Llosa.