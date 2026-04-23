Presentación en Arenales de la novela ‘Los mudos de la montaña’

Madrid/Este viernes 24 de abril la Librería Arenales acoge la presentación de Los mudos de la montaña, novela recién publicada (Libros del Fogonero, Madrid, 2026) de Camilo Venegas Yero. Lo acompañarán Renay Chinea y Antonio José Ponte.

“Inspirada en Fitzcarraldo, el filme de Werner Herzog, 'Los mudos de la montaña' sigue a un joven periodista que, en Cuba y en los años 80, solicita ser enviado a una zona remota y es destinado al Escambray, una región marcada por una guerra silenciada dos décadas atrás. Su encargo inicial —escribir sobre la vida campesina— se transforma pronto en una experiencia más compleja, al descubrir en las montañas del Escambray un entramado de silencios, traiciones y lealtades que lo marcarán profundamente.”