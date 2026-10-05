Presentación de ‘Colectiva. Feminismos desde los márgenes en América Latina’

La mirada cubana ocupa un espacio destacado en el volumen a través de Matienzo, periodista, escritora y activista actualmente exiliada en Madrid.

Madrid/La periodista y escritora cubana María Matienzo y la escritora peruana Gabriela Wiener protagonizan un conversatorio feminista en Madrid con motivo del lanzamiento de Colectiva. Feminismos desde los márgenes en América Latina, un volumen impulsado y compilado por Civil Rights Defenders que reúne voces de activistas, pensadoras y defensoras de derechos humanos de distintos países de la región.

La publicación nació de la iniciativa de organizaciones de mujeres cubanas interesadas en establecer un diálogo con movimientos feministas latinoamericanos y aborda, entre otros asuntos, los derechos sexuales y reproductivos, los feminismos negros y decoloniales, la defensa de los territorios indígenas, la situación de las mujeres migrantes, la participación política, los derechos de las personas LGBTIQ+, la justicia económica, la construcción de paz y las nuevas miradas sobre las masculinidades.

Entre las participantes del libro figuran la antropóloga colombiana Mara Viveros Vigoya, la lideresa maya k’iche’ Andrea Ixchíu Hernández, la cofundadora del movimiento Ni Una Menos María Florencia Alcaraz, la feminista colombiana Rosa Emilia Salamanca, la activista laboral mexicana Betty Ávalos, la investigadora Andrea Neira Cruz y la defensora de los derechos de las mujeres migrantes Estefanía Mendoza.

La mirada cubana ocupa un espacio destacado en el volumen a través de Matienzo, periodista, escritora y activista actualmente exiliada en Madrid. Sus aportes ponen el foco en cuestiones como el aborto y los derechos sexuales y reproductivos, las disidencias sexuales y las perspectivas antirracista y decolonial. Matienzo dirige además el Museo V, Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, creado en 2022.

Colectiva se plantea no como una visión homogénea del feminismo latinoamericano, sino como un recorrido por experiencias surgidas en contextos muy diferentes: desde una prisión política en Cuba y una asamblea indígena en Guatemala hasta las movilizaciones de la marea verde argentina, los barrios fronterizos de Ciudad Juárez y las comunidades latinoamericanas en el exilio.

El encuentro, organizado por La Parcería y Civil Rights Defenders, será de entrada libre según la convocatoria difundida para el lanzamiento. La presentación tendrá formato de conversatorio entre Matienzo y Wiener y se extenderá durante dos horas.