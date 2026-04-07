Presentación de informe sobre las brigadas médicas cubanas

Lanzamiento del informe “Derechos laborales del personal sanitario en misiones médicas provenientes de Cuba.”

Lugar: Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami FL 33145 Fecha de inicio: 7-04-2026, 6:00 p.m. (Hora Este EE UU) Fecha de fin: 7-04-2026, 8:00 p.m.

Miami/La Comisión Interamericana de Derechos Humanos invita al lanzamiento de su informe Derechos laborales del personal sanitario en misiones médicas provenientes de Cuba.

Se trata del primer estudio exhaustivo realizado por un organismo multilateral de este nivel sobre las denuncias de trata de personas y trabajo forzoso en las brigadas médicas internacionalistas cubanas.

Para participar de forma presencial, es obligatorio completar su registro en este enlace. Los organizadores ofrecen valet parking a las personas registradas.