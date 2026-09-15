Presentación del informe ‘Juventud, poder y redes sociales en Cuba’

El informe documenta los patrones de represión estatal contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica de los jóvenes cubanos.

Nueva York/El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Guy Pérez Cisneros, de Ciudadanía y Libertad, presenta en Nueva York el informe Juventud, poder y redes sociales en Cuba, dedicado a documentar los patrones de represión estatal contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica de los jóvenes cubanos.

El encuentro se celebra como evento paralelo al 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincidiendo con la Semana de Alto Nivel en Nueva York. La presentación busca poner el foco en las nuevas generaciones cubanas, especialmente en las formas en que se organizan, expresan y movilizan a través de las redes sociales y en la respuesta de las autoridades ante esas iniciativas.

El panel contará con Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Luis Manuel Otero Alcántara, artista, cofundador del Movimiento San Isidro y preso político en Cuba, y Carolina Barrero, presidenta de Ciudadanía y Libertad, quien tendrá a su cargo la presentación del informe y la moderación del encuentro.

El título del informe apunta a una cuestión que ha ganado particular relevancia desde la expansión del acceso a internet móvil en Cuba: el papel de las plataformas digitales como espacios de denuncia, articulación cívica y convocatoria. Las protestas del 11 de julio de 2021 mostraron hasta qué punto las redes podían contribuir a romper el aislamiento entre distintas localidades y hacer visibles, prácticamente en tiempo real, manifestaciones que se extendieron por numerosas ciudades de la Isla.

La presentación cuenta con la colaboración académica del Bildner Center for Western Hemisphere Studies, de CUNY, y aparecen también vinculados a la convocatoria Civil Rights Defenders y Consorcio Justicia. Bajo el lema “Detrás del miedo está el país que soñamos”, el encuentro propone escuchar "las voces de una generación que se organiza, se expresa y resiste" frente a las restricciones de los espacios cívicos en Cuba.

Modalidad: Presencial, en español. Aforo limitado.

Inscripción: Se solicita confirmar asistencia (RSVP) a contacto@ciudadaniaylibertad.org o bildner@gc.cuny.edu.