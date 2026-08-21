Presentación de ‘La isla de los esqueletos’, de Alberto Méndez Castelló

Méndez Castelló, periodista y escritor cubano, ha desarrollado buena parte de su obra alrededor de la realidad política y social de la Isla.

Hialeah/El escritor y periodista cubano Alberto Méndez Castelló presenta su libro La isla de los esqueletos, una colección de relatos en la que realidad y ficción se entrecruzan para abordar asuntos como la culpa, la memoria, la libertad, la violencia, la responsabilidad individual y los dilemas éticos que aparecen en situaciones extremas.

Por sus páginas transitan convictos, periodistas, médicos, investigadores, víctimas y verdugos, personajes sometidos a decisiones y circunstancias que ponen a prueba sus convicciones. Desde la inquietante alegoría de La isla de los esqueletos sonrientes hasta el dramatismo de El último deseo del convicto, los relatos exploran la dignidad humana frente al poder, la injusticia y la adversidad.

Méndez Castelló, periodista y escritor cubano, ha desarrollado buena parte de su obra alrededor de la realidad política y social de la Isla y de las experiencias de quienes han padecido la represión y el sistema penitenciario cubano. En este volumen apuesta por una narrativa de fuerte contenido humano y ético.

La presentación está organizada por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Plantados Hasta la Libertad de Cuba y Atlantic University.

Entrada: Gratuita y abierta al público.

Información: Pedro Corzo, +13054981714.