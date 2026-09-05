Presentación de ‘Lezama Lima: Soltar la lengua’

La velada estará dedicada a conmemorar el 50 aniversario de la muerte de José Lezama Lima.

Miami/El Coral Gables Museum proyectará el documental Lezama Lima: Soltar la lengua, del cineasta cubano Ernesto Fundora Hernández, en una velada dedicada a conmemorar el 50 aniversario de la muerte de José Lezama Lima y los 60 años de la publicación de Paradiso, una de las novelas fundamentales de la literatura cubana. La película se exhibirá con subtítulos en inglés.

Realizado a lo largo de una década y estrenado en 2018, el documental reconstruye la vida, la obra y el universo intelectual del autor de Paradiso a partir de 28 testimonios recogidos en La Habana, Miami, Costa Rica y Ciudad de México. Entre las voces que aparecen están Cintio Vitier, Fina García Marruz, Antón Arrufat, Reinaldo González, Belkis Cuza Malé, Manuel Pereira, Eliseo Alberto, Silvio Rodríguez, Enrico Mario Santí, Gonzalo Celorio y José Prats Sariol.

Fundora combina esos recuerdos con fotografías, fragmentos de poemas y otros materiales para acercarse tanto al escritor como al hombre que hubo detrás del mito. El filme aborda además el ostracismo sufrido por Lezama durante sus últimos años y las tensiones de su relación con la política cultural del régimen cubano. Muchos de los entrevistados fueron amigos, discípulos o personas que trataron directamente al escritor, lo que convierte la película también en un importante archivo de memoria oral.

Después de la exhibición habrá una presentación y conversación con Ernesto Fundora y el escritor y ensayista José Prats Sariol, cercano a Lezama durante sus últimos años. La actividad forma parte de Persecuted: Artists Censored by Communist Cuba, serie documental de Fundora dedicada a artistas e intelectuales cubanos cuyas trayectorias estuvieron marcadas por la censura y la represión.

La entrada para los miembros del Coral Gables Museum es gratuita.