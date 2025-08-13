Presentación del libro: 'De Cantón a La Habana: una historia de chinos en Cuba'
Miami/Lugar: Miami Hispanic
Fecha de inicio: 15-08-2025/ 8:00 pm
Fecha de fin: 15-08-2025/ 10:00 pm
Viernes de Tertulia con Alfredo Pong y Alfredo Triff para conversar sobre el libro De Cantón a La Habana: una historia de chinos en Cuba.
"Es una lectura que recomiendo a todos los que deseen descubrir uno de los rincones más esquivos de la historia de Cuba. Quienes se aventuren entre sus páginas encontrarán un texto tan apasionante como informativo. Y, sobre todo, tendrán acceso a un pedazo de esa Habana maravillosa y mágica de la primera mitad del siglo XX que hoy solo existe en el recuerdo", Daína Chaviano.
Dirección: 11 Sw 5 Ave Miami, FL. 33130