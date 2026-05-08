Nueva York/El Centro Cultural Cubano de Nueva York invita a la presentación del libro Crónicas de Juan Tanamera. De Cuba traen un cantar (Betania / CCCNY, 2025), la más reciente obra del escritor cubano Manuel Rodríguez Ramos. El evento, que celebra la trayectoria del autor nacido en Jatibonico en 1953, contará con un atractivo especial: la actuación del reconocido actor Juan Sandor, quien dará vida a la narrativa en una velada que tiende puentes entre la literatura y las tablas.

La cita tendrá lugar el próximo miércoles 13 de mayo a las 6:30 p.m. en el emblemático espacio de La Nacional, ubicado en el 239 W. 14 St. (entre 7ma y 8va Ave, Nueva York). La entrada es gratuita hasta completar el aforo, por lo que se recomienda puntualidad para asegurar su lugar en este encuentro clave con las letras cubanas contemporáneas en la Gran Manzana.