Presentación del libro 'Las crónicas de Juan Tanamera' en Miami

Miami/El próximo viernes 17 de julio, el espacio artístico y literario Viernes de Tertulia, conducido por el periodista y escritor Luis de la Paz, acogerá en Miami la presentación del libro de cuentos Las crónicas de Juan Tanamera. De Cuba traen un cantar (Betania, 2025), la más reciente entrega del autor cubano Manuel Rodríguez Ramos. La obra, prologada por el ensayista Jorge Luis Arcos, destaca por su uso del humor y la gracia para recrear la rica mitología popular de la Isla. A través de sus relatos, el volumen rescata y rinde homenaje a esos personajes pintorescos, letras de la trova tradicional y elementos del teatro vernáculo que han habitado durante generaciones en el imaginario colectivo de los cubanos.

Nacido en Jatibonico en 1953, Rodríguez Ramos cuenta con una sólida y polifacética trayectoria que transita de forma natural entre la literatura, la dramaturgia y el cine. Autor de la novela Las estaciones del viajero (Verbum, 2017) y de la pieza teatral El rey de las aves (estrenada en 2024), el creador también ha firmado una relevante obra documental centrada en grandes figuras de las letras hispanas, como José Lezama Lima, Gastón Baquero y Francisco Brines. Esta cita literaria en el Miami Hispanic Cultural Arts Center promete ser una oportunidad ineludible para dialogar sobre la memoria cultural cubana y la versatilidad creativa de su autor.