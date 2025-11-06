Presentación del libro ‘Deeper Than the Ocean’, de Mirta Ojito

Publicada en inglés, la novela de Mirta Ojito se adentra en los dilemas de la identidad y la distancia.

La periodista y escritora Mirta Ojito presenta en Miami su más reciente novela, Deeper Than the Ocean, una obra que entrelaza memoria, migración y pertenencia a través de la historia de varias generaciones marcadas por el exilio cubano.

Publicada en inglés, la novela se adentra en los dilemas de la identidad y la distancia, explorando cómo el mar —símbolo de separación y reencuentro— se convierte en el hilo conductor entre quienes dejaron la Isla y quienes aún la recuerdan desde lejos. Con un estilo íntimo y preciso, Ojito logra un retrato emocional de la diáspora cubana y sus raíces.

Ganadora del Premio Pulitzer como parte del equipo de The New York Times y autora de títulos como Finding Mañana, Mirta Ojito ha sido profesora en la Universidad de Columbia y es una de las voces más reconocidas del periodismo cubano en el exilio.

La actividad forma parte del ciclo literario organizado por la Books & Books Literary Foundation, que celebra el diálogo entre autores hispanos y la comunidad de lectores del sur de la Florida.