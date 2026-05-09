Presentación del libro ‘Efluvios‘, de Joaquín Gálvez

Miami/El próximo viernes 15 de mayo el Miami Hispanic Cultural Arts Center acogerá la presentación del poemario Efluvios (Media Mix 305 Ediciones, 2025) del poeta Joaquín Gálvez, como parte del espacio Viernes de Tertulia conducido por Luis de la Paz. El evento contará con las palabras de presentación del escritor Rodolfo Martínez Sotomayor, además de la participación especial del poeta y editor Luis Felipe Rojas y la intervención musical del cantautor Mike Porcel, en una velada de entrada libre dedicada a lo más selecto de la literatura y la canción de autor.