Presentación del libro ‘El hombre, la hembra y el hambre’

Miami/Ediciones Furtivas invita a una tarde literaria de lujo. La multipremiada escritora Daína Chaviano conversará en el Koubek Centercon con el destacado periodista Armando Lucas Correa sobre su emblemática obra.

Sobre el libro: "Dos hombres recuerdan a dos mujeres con las que han perdido contacto, pero cuyo misterioso atractivo dejó en ellos una huella profunda. Una es Claudia, licenciada en Historia del Arte. A pesar de su educación atea, Claudia tiene experiencias paranormales y es capaz de hablar con los muertos. La otra es una enigmática prostituta apodada La Mora, mujer de pocas palabras y mirada perdida. Los personajes de esta historia son miembros de una generación obsesionada por encontrarse a sí­ misma, que intentan sobrevivir en una ciudad en ruinas y llena de sorpresas.

La trama de la novela, que transcurre entre 1992 y 1994, posee un fuerte componente mágico-espiritual. Su cuidadosa estructura, una narración cargada de poesí­a y un agudo análisis psicológico de la sociedad cubana de los años 1990, la han convertido en una obra fundamental de la literatura cubana contemporánea".

Las obras de Chaviano han sido traducidas a una treintena de idiomas y han recibido diversos galardones internacionales como el Premio Anna Seghers (Academia de Artes de Berlín, Alemania, 1990), el Premio Azorín de Novela (España, 1998) y el Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural (México, 2014), entre otros.

Una de sus obras más reconocidas es el cuarteto novelístico La Habana Oculta, compuesto por El hombre, la hembra y el hambre, Casa de juegos, Gata encerrada y La isla de los amores infinitos.