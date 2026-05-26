Presentación del libro monográfico sobre el artista Humberto Castro

Nueva York/El Centro Cultural Cubano de Nueva York presenta el lanzamiento de la esperada monografía bilingüe escrita por la historiadora y crítica de arte Francine Birbragher, dedicada a la vida y obra del pintor y creador cubanoamericano Humberto Castro.

El volumen analiza detalladamente las tres etapas cruciales que definen la trayectoria de Castro: sus años fundacionales en la Cuba de la década de 1980 (donde se consolidó como una de las figuras clave de la mítica "Generación de Oro" de las artes plásticas en la Isla), su posterior evolución estética en Francia durante los años 90, y su consolidación creativa en Estados Unidos a partir del año 2000. La obra explora desde el uso de la mitología hasta las complejas realidades socioculturales de nuestro tiempo.

La autora del libro, Francine Birbragher (doctora por la Universidad de Miami y editora fundadora de la prestigiosa revista ArtNexus), conversará sobre el legado del artista en un evento completamente en español. Al finalizar la presentación, se abrirá un espacio de debate virtual para que los asistentes puedan dialogar e intercambiar preguntas con la ponente.

Para ver la presentación y entrevista: Canal de YouTube

Para participar en el debate con el público (al terminar): Enlace directo a Zoom