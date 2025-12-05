Presentación en Madrid de ‘La catedral de la mujer’

Madrid/La escritora cubana Gleyvis Coro Montanet presenta en Madrid La catedral de la mujer, un libro de sonetos dedicado a las múltiples dimensiones de la experiencia femenina. La cita tendrá lugar en la Librería Arenales y contará con la participación del poeta y ensayista Néstor Díaz de Villegas, quien conversará con la autora para ofrecer un acercamiento directo a la obra y a su proceso de creación.

En este volumen, Coro Montanet —poeta, narradora y académica, autora de títulos como Concierto mambí y La Burbuja— compone 90 sonetos organizados por estaciones, donde aborda temas como el crecimiento, la menstruación, el embarazo, el parto, el matrimonio, el divorcio, la muerte, la maternidad en sus diversas formas y las identidades múltiples. El libro traza un mapa íntimo y político de lo femenino, explorado desde la rima, la gracia verbal y una mirada que combina lirismo y agudeza crítica. La autora define esta obra como “una catedral abierta a la evolución, sin dogmas ni traumas ni prohibiciones”.

Por su parte, Néstor Díaz de Villegas, escritor cubano radicado en Italia y reconocido por su obra poética, crítica y ensayística —entre los que destacan De donde son los gusanos y Palabras de la tribu—, acompañará la presentación ofreciendo claves de lectura y diálogo sobre la poética del libro.

Un encuentro literario que propone revisitar el cuerpo y la identidad desde la tradición del soneto, pero con una mirada contemporánea y desobediente.